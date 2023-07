EDP conquista categoria Inovação da 25ª edição do Prêmio Abradee

As distribuidoras da EDP, empresa que atua em toda a cadeia do setor elétrico brasileiro, foram as empresas mais bem avaliadas em inovação na 25ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), premiação mais reconhecida do setor de distribuição de energia elétrica do Brasil. A EDP São Paulo, distribuidora de energia do Alto Tietê, Guarulhos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, conquistou a primeira colocação na categoria Inovação. A EDP Espírito Santo, responsável pela distribuição de energia no estado do Espírito Santo, ficou na segunda posição nesta categoria e alcançou a terceira colocação em Responsabilidade Socioambiental.

“Estamos orgulhosos por ganharmos os prêmios de 1º e 2º lugar em inovação e por estarmos mais uma vez entre as melhores empresas de distribuição de energia do país, segmento que representa uma das nossas avenidas de crescimento no Brasil. Temos o objetivo de manter a qualidade dos serviços, priorizando a segurança das pessoas, sustentabilidade, responsabilidade social, inovação com tecnologia robusta e moderna que nos permite avançar para um futuro ainda mais eficiente, produtivo e eficaz. Estamos confiantes que continuaremos a prestar um serviço de qualidade por mais 30 anos nas nossas distribuidoras”, afirma João Marques da Cruz, CEO da EDP Brasil.

Investimentos em distribuição

No Brasil, as distribuidoras da EDP nos estados do Espírito Santo e São Paulo projetam um investimento recorde de cerca de 6 bilhões em seu plano estratégico, entre 2021 até 2025. Trata-se de praticamente o dobro do que foi investido no quadriênio anterior. Este esforço arrojado reforça a visão de futuro da Companhia, tendo a Distribuição como um dos principais pilares para criação de valor superior.

Prêmio Abradee

Com periodicidade anual, desde 1999, o Prêmio Abradee reúne as distribuidoras associadas em duas divisões – até 500 mil e acima de 500 mil consumidores – e reconhece seus esforços em várias categorias, que se estendem da Gestão Econômico-Financeira e Gestão Operacional à Responsabilidade Social.

As empresas até 500 mil consumidores concorrem em quatro categorias: responsabilidade social, avaliação pelo cliente, gestão operacional e ao prêmio de melhor empresa nacional. Para o grupo de empresas maiores, acima de 500 mil consumidores, são incluídas outras categorias como: qualidade da gestão, gestão econômico-financeira, evolução do desempenho, melhor empresa da sua região (Sul, Sudeste, Nordeste, Norte/Centro Oeste).

Sobre a EDP Brasil

Presente há mais de 25 anos no país, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 12 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração (com foco em energia solar por meio de geração distribuída), Transmissão, e Comercialização de energia no mercado livre. Em Distribuição, atende cerca de 3,8 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2022, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando, em 2021 e 2022, o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 17 anos.