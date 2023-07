Encontro de Negócios: Garoto detalha contratações para expandir fábrica

Até 2024, a Garoto fará investimentos que ultrapassam R$ 430 milhões para ampliar a planta em Vila Velha e, também, desenvolver novas linhas de produtos. Para a expansão, a empresa afirmou que pretende priorizar a contratação de serviços de fornecedores capixabas.

As informações foram divulgadas durante evento na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), promovido pelo Programa +Negócios, nesta quinta-feira (20). A indústria de chocolates detalhou os investimentos que serão feitos e destacou que haverá oportunidades de contratação de fornecedores para projetos nas áreas civil, mecânica e elétrica.

Os segmentos mais demandados, segundo a Garoto, serão: usinagem; construção civil; serviços logísticos, de tratamento de água/efluentes, refrigeração, automação; montagem elétrica e mecânica; e infraestrutura de TI.

O vice-presidente da Findes, Paulo Baraona, foi o anfitrião do evento e em sua fala de abertura destacou o compromisso da Federação de conectar empresas para estimular a geração de negócios e lembrou como o Espírito Santo possui grande potencial para atrair empresas e investimentos

“Nosso Estado se destaca quando o assunto é ambiente de negócios, principalmente, por se situar a um raio de 1.200 quilômetros das principais capitais brasileiras, ou seja, muito próximo de 50% do PIB nacional. Já possuímos grandes indústrias do setor de alimentos e bebidas instaladas por aqui, e ao sermos escolhidos também para fornecer produtos e serviços, isso mostra as potencialidades de nossas empresas fornecedoras.”

O presidente da Câmara Setorial das Indústrias de Base e Construção da Findes, Antônio Falcão, falou do trabalho que a câmara vem desenvolvendo para fortalecer a cadeia de fornecedores no ES.

“Temos alcançado bons resultados quando o assunto é fornecimento de bens e serviços para o setor de base e construção em nível nacional. A participação das nossas indústrias em projetos de grandes companhias no país saltou de 8% em 1990 para 60% em 2022. Nossa expectativa é grande com a Garoto também.”

O gerente de Engenharia da Garoto/Nestlé, Mauricio Consoni, apresentou os investimentos que serão feitos pela Nestlé na planta do Espírito Santo e destacou a intenção da empresa em contratar mão de obra capixaba.

“O maior investimento que a Garoto possui é focado no crescimento do negócio. Os respectivos projetos dessa área estão em fase de conclusão e, em breve, os processos de contratação devem ser liberados. Para facilitar as operações e gerar mais oportunidades locais, a ideia da Garoto é contratar serviços de fornecedores do ES.”

Consoni também citou que 760 fornecedores capixabas integram o cadastro da indústria.

Para abordar como funciona o processo de cadastro de fornecimento da Garoto, a responsável por Compras em Projetos da Garoto/Nestlé, Natani Amorim, explicou que o setor de compras é centralizado e fica na sede.

“Dentro da sede da Nestlé temos pessoas que demandam várias categorias de compras. E na Garoto o suporte é feito por meio de uma ferramenta de negociação, o Mercado Eletrônico, por meio do site www.me.com.br. Todo o processo de negociação é dentro da plataforma.”

Natani também citou os materiais indiretos de manutenção, reparo e operação que a Garoto vai precisar como cabos elétricos, válvulas, tubos e conexões, rolamentos, bombas, equipamentos elétricos, de utilidade, de logística, produtos químicos, dentre outros.

Para fornecer para a Nestlé nas categorias de automação, montagem elétrica, civil e mecânica, as empresas precisam ser homologadas, passando por algumas vistorias que envolvem auditorias na parte financeira, jurídica e de segurança. Ao passar por essa fase, é feita uma inspeção in loco.

“A partir do momento que o fornecedor possui cadastro pela Garoto ou outra fábrica da Nestlé, ele pode participar de qualquer processo de negociação dentro da empresa suíça”, afirmou Natani Amorim. Principais investimentos da Garoto Projetos de melhoria na infraestrutura – R$ 28,5 milhões

Base Business – R$ 26,6 milhões

End of Line – R$ 4,7 milhões (2023) + R$ 60 milhões (2024)

Crescimento do Negócio – R$ 59 milhões (2023) + R$ 250 milhões (2024)

Melhorias Utilidades – R$ 10,5 milhões (2023) + R$ 11 milhões (2024) Oportunidades de serviços Usinagem: Fresa, torno, solda, caldeiraria, plaina, cilíndrica, centro de usinagem, (3, 4 e 5), etc.;

Serviços Logísticos: frete, armazenamentos, mão de obra;

Infraestrutura de TI: redes de fibra ótica, conversores de mídia;

Serviço de Tratamento de Água/Efluentes: serviços de limpeza de PTAR, limpeza de caixa d’água, tratamento de água de torre de resfriamento e caldeiras;

Serviço de Refrigeração: limpeza e instalação de dutos de ar-condicionado;

Serviço de Automação: desenvolvimento de Software, automação de Máquinas; *Necessária homologação

Montagem Elétrica: montagem elétrica, instalações/manutenções elétricas equipamentos, subestações; SPDA, Sistema de detecção de alarme de incêndio, NR10 elétrica, supervisão elétrica e outros;

*Necessária homologação

*Necessária homologação Montagem Mecânica: montagem/desmontagem de equipamentos, estruturas gerais, tubulações e tanques; serviços de afiações; NR12 mecânica, supervisão mecânica; *Necessária homologação

Construção Civil: civis, pinturas, reformas, impermeabilizações.

*Necessária homologação Sobre o Programa +Negócios É por meio do Programa +Negócios que a Findes busca estimular o desenvolvimento da indústria, propiciando que empresas de diferentes portes se aproximem e façam negócios.