Enem e vestibulares: quando e como começar a estudar?

Muitos estudantes que ingressaram no Ensino Médio neste ano, além de lidarem com novidades como a escolha do itinerário formativo e de matérias eletivas, começam a pensar quando e como devem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares aplicados por universidades.

De acordo com o professor Joelmo Costa, a dica é investir em uma preparação progressiva desde a primeira série do Ensino Médio. “O Enem e demais vestibulares retratam a vida estudantil, portanto, quanto mais cedo a preparação para essas provas é iniciada, melhor”, orienta.

Joelmo diz que “o caminho das pedras” passa por uma boa organização de estudos, com horários e conteúdos bem definidos e disciplina para cumpri-los, além de intervalos para descanso e alimentação, de forma que longas horas de estudo não atrapalhem na eficácia do aprendizado. Esse planejamento também pode ser revisto de tempos em tempos para ajuste de prioridades, se necessário. “Isso dará ao aluno o hábito de estudo semanal, que é tão importante para a vida acadêmica”, revela.

Devem entrar nesse planejamento momentos de revisão de conteúdos, leitura de atualidades em fontes de informação confiáveis para criação de repertório que ajude na resolução de questões, bem como tempo para produção semanal de redações e execução de provas antigas e simulados.

Para o coordenador, a escolha do local de estudos é importante para evitar distrações como o acesso a TVs e celulares. Também é válido conscientizar a família sobre a necessidade de um ambiente silencioso e sem interferências para o melhor rendimento.

Joelmo lembra que, apesar da importância dos momentos de estudos mais intensos, especialmente de segunda a sexta, é fundamental durante os três anos do Ensino Médio ter na rotina também horários para prática de atividades físicas, lazer, descanso, alimentação, sono e convivência com familiares e amigos. “Isso fortalece a saúde mental e apoia o estudante para que ele esteja bem também no aspecto socioemocional para a realização das provas”, indica.

O que fazer na primeira série do Ensino Médio?

Montar um cronograma semanal de estudos; Consolidar o hábito de estudo, aumentando aos poucos a quantidade de horas; Ler, ouvir ou assistir programas de atualidades em boas fontes de informação; Produzir uma redação quinzenal; Resolver provas antigas e simulados; Ter um ou dois dias inteiros de descanso por semana; Equilibrar os estudos com atividades físicas, lazer e vida social; Fazer o Enem e demais vestibulares como treino, lembrando, entretanto, que muitos conteúdos ainda não terão sido estudados. Isso evitará ansiedade e frustração.

O que fazer na segunda série do Ensino Médio?

Montar um cronograma semanal de estudos; Manter o hábito de estudo; Ler, ouvir ou assistir programas de atualidades em boas fontes de informação; Produzir uma redação a cada dez dias; Resolver provas antigas e simulados; Revisar conteúdos da primeira série; Ter um dia inteiro de descanso por semana; Equilibrar os estudos com atividades físicas, lazer e vida social; Fazer o Enem e demais vestibulares como treino.

O que fazer na terceira série do Ensino Médio?

Montar um cronograma semanal de estudos; Manter o hábito de estudo semanal; Revisar todos os conteúdos da primeira e segunda séries, focando nas matérias que mais caem, nas que o aluno tem maior dificuldade e nas que têm maior peso de acordo com o curso de graduação escolhido; Ler, ouvir ou assistir programas de atualidades em boas fontes de informação; Produzir uma redação por semana; Resolver provas antigas e simulados; Ter um dia inteiro de descanso por semana; Equilibrar os estudos com atividades físicas, lazer e vida social.