Ensaboado, Fabio Porchat reclama de problema em chuveiro de sua nova casa

Há meses o apresentador e comediante Fabio Porchat tem dividido com seus seguidores nas redes sociais os perrengues que enfrenta com a construção de sua nova casa, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A casa foi entregue há algumas semanas, mas Porchat tem relatado problemas como vazamentos e o uso de materiais de péssima qualidade por parte dos fornecedores que contratou.

Desta vez, o apresentador mostrou ao público a dificuldade para conseguir tomar banho na casa. Em um vídeo em que aparece com a cabeça ensaboada, ele conta que a água do chuveiro está com uma grande oscilação de temperatura.

“Temos novidades na obra, sei que você quer saber. Chuveirinho! Não dá para tomar banho na casa, porque a água vai da temperatura do Alaska a Cuiabá em alguns segundos. Então, fica queimando a minha alma e esfriando a minha uretra sem parar”, disse, em tom de bom humor.

Porchat disse que a solução que encontrou para conseguir tomar banho foi entrar e sair do chuveiro, de acordo com a temperatura que a água estiver. Para finalizar, já fora do banho, pediu a opinião dos seguidores, diante da sua falta de opção.

“Um detalhe: isso é em todos os banheiros da casa, não é só no meu. Por isso está essa alegria. Eu recomendo a todos, que gostoso. O que é melhor? Banho quente ou banho frio? Eu tenho os dois”.

