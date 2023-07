Estradas rurais do município de Itapemirim ganham melhorias

A estrada que liga Brejo Grande do Norte à Garrafão, recebeu os serviços de Limpeza e Manutenção, com aplicação de produto derivado de asfalto, no trecho do cemitério Diamante.

Ações também aconteceram na estrada entre Brejo Grande do Sul a Campo Novo e Brejo Grande do Norte. A via contou com os serviços de roçada, limpeza e patrolamento.

Já na quinta-feira os trabalhos foram intensificados nas áreas danificadas pela chuva. No distrito de Piabanha foi atendida a localidade de Retiro, na rua que passa pela Alambique. Enquanto isso, na localidade de Brejo Grande do Sul, outra turma trabalhou na recuperação de estradas.

Durante toda essa sexta-feira a expectativa é que os maquinários continuem atendendo as estradas rurais.