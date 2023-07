Evento ‘Um Dia no Parque’ em Forno Grande neste domingo (23)

O Parque Estadual Forno Grande, localizado em Castelo, também está participando do Evento ‘Um Dia no Parque’, uma mobilização nacional que tem como objetivo promover e valorizar as unidades de conservação brasileiras. A atividade consiste na realização da “Trilha Mirante da Pedra Azul” e vai acontecer neste domingo (23), na sede do parque, à partir das 09 horas.

O objetivo da trilha é realizar uma atividade em que os visitantes possam desfrutar de lindas paisagens do alto uma encosta que se tem uma deslumbrante vista da Pedra Azul, Pedra do Lagarto e Pedra das Flores, além de um verde exuberante tapete verde formado pela vegetação.

O evento é aberto a todos, sendo que menores de 18 anos devem ir acompanhados de um adulto responsável. Os participantes deverão estar às 8h30, na sede do Parque Estadual Forno Grande, para a saída oficial. Para a realização da trilha, é recomendado o uso de calçado fechado e boné e os participantes também podem garrafa para água, lanche, repelente, binóculos e máquinas fotográficas também poderão ser levados.