Ex-BBB é indiciado após espancar dono de bar

Mais um ótimo dia para não ser um ex-BBB. Ironias à parte, o ex-BBB Dhomini, foi indiciado por lesão corporal. O ex de Sabrina Sato, foi flagrado por câmeras de segurança dando socos no dono de um bar na capital goiana. As informações foram divulgadas pela própria Polícia Civil de Goiás nesta terça-feira (18).

A briga entre Dhomini e o empresário Ailton Gomes Maranhão, aconteceu no dia 13 de junho e teria sido motivada por problemas relacionados ao negócio que os dois tinham em sociedade. O ex-BBB argumentou que eles estavam tentando quebrar a parceria do negócio há 40 dias após um suposto desvio de dinheiro.

Dhomini disse em entrevista para uma colunista, que ele e outros donos do estabelecimento estavam tentando desfazer o negócio há mais de 40 dias, após descobrirem um suposto rombo financeiro. Ainda de acordo com o ele, tudo não passou de uma armação por parte de Ailton (seu ex-sócio) e do advogado.