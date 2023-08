Federação Nacional dos Enfermeiros move ação contra Daniela Escobar

Após Daniela Escobar dizer que mulheres enfermeiras se arrumam no trabalho para “catar médico para casar”, a Federação Nacional dos Enfermeiros moveu uma ação pública contra a atriz por danos morais. A FNE pede uma indenização de R$ 66 mil.

Além do valor equivalente a 50 salários mínimos, a entidade pede que o vídeo em que Daniela diz isso seja excluído e que ela se retrate nas redes sociais. A declaração da artista foi feita ao podcast Papagaio Falante.

“Parecia que a mulher estava saindo da festa e indo trabalhar ou indo para festa daqui a pouco. Se bota isso numa novela não vão dizer que é ridículo? É assim, a vida real. Tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu ficava chocada. Elas se produzem para catar médico, para achar casamento em hospital”.

Então, nesta sexta-feira, 28, o advogado da Federação Nacional dos Enfermeiros, André Caetano, protocolou uma ação contra Daniela na 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Na ação, a entidade repudia a declaração da atriz: “Um tom ofensivo e misógino …, agindo de forma constrangedora, contra a dignidade da pessoa humana, incentivando o assédio moral e sexual, quer seja no meio ambiente do trabalho ou perante toda sociedade civil”.

Também nesta sexta-feira, a atriz usou as redes sociais para falar sobre o assunto, após uma grande repercussão negativa nas redes sociais. “De fato, coloquei muitos s, disse elas, generalizei. Peço desculpas a quem se sentiu ofendida com meu comentário, foi infeliz. Tentei fazer graça, mas vocês têm toda razão, não tem graça nenhuma e peço desculpas a todos”, disse.

O Estadão entrou em contato com a atriz para um pronunciamento da atriz sobre a ação movida pela FNE, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

