Festa de Rodeio terá três shows nacionais; confira a programação

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante divulgou as principais atrações da 21ª Festa de Rodeio, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de agosto, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”. Os três dias de festa serão repletos de animação, com shows nacionais e emocionantes competições de rodeio profissional.

Na sexta-feira (11), a abertura do evento será com a dupla sertaneja João Neto e Frederico. O ingresso para este dia custará apenas R$ 10,00. Já no sábado (12), a animação continua com o show de Matheus Fernandes. O ingresso antecipado sai por R$10 e, na hora, R$20.

No domingo (13), além do sorteio beneficente de R$ 100 mil, a Festa de Rodeio será encerrada com o show de Bruno e Barreto. A entrada é gratuita. Além dos shows nacionais, a programação também contará com apresentações de talentos regionais que prometem animar ainda mais o evento.

As vendas de ingressos começam nesta semana e serão realizadas através do site oficial da Prefeitura de Venda Nova. Fique atento às redes sociais da Prefeitura para mais informações e atualizações sobre o evento. Em breve será divulgada a programação completa com as atrações regionais.