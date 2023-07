Festival de Inverno da Sanfona e Viola divulga a programação; confira

Entre os dias 25 a 30 de julho acontece o tradicional Festival de Inverno da Sanfona e Viola, no distrito de São Pedro de Itabapoana, em Mimoso do Sul. E neste ano, quando evento completa 25 anos, o Festival vai promover o resgate das origens culturais e históricas da tradição de tocar sanfona e viola.

Chico Chagas Choro Trio será uma das atrações do Festival (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (18), o evento confirmou mais uma atração: Chico Chagas Choro Trio, que vem com uma proposta de enfatizar o clássico e renovar o tradicional. Além de releituras de clássicos do chorinho, o Trio também traz composições originais em um estilo único criado e aperfeiçoado pelos seus integrantes.

Além do Trio, haverá shows nacionais com a dupla Mayck & Lyan e Lucy Alves. O evento também promoverá também a tradicional Mostra Competitiva.

Foram selecionados:

Na categoria Viola Instrumental – Elio Batista de Araújo (Cachoeiro de Itapemirim/ES), Gean de Alencar Oliveira (Mimoso do Sul/ES), Giovane Ramos de Oliveira (Cachoeiro de Itapemirim/ES), Ivan Junger Junior (Macaé/RJ), Léo Renan Azevedo (João Neiva/ES), Marcelo Favoreto Silva (Muniz Freire/ES), Muniff Gomes Barcelos (Cariacica/ES) e Rafael Felix Afonso (Muniz Freire/ES)

O Festival de Inverno de São Pedro do Itabapoana resgata, preserva e difunde a história do Sítio Histórico, através da arte de música caipira, mantendo as raízes da sonorização instrumental, ritmo e harmonia, pode ser considerado um processo cultural permanente, gerando um centro de produção artística e cultural.

Confira a programação completa!

Terça-feira (25/07)

14h – Workshop: Impostação de voz e Técnica de Canto

Quarta-feira (26/07)

14h – Workshop: Harmonia Funcional – Improvisação Melódica

Quinta-feira (27/07)

Igreja São Pedro de Alcântara

19h – Missa de Ação de Graças

Palco Capital

20h – Valdeir do Acordeon

21h – Gean de Oliveira e Geovane

22h – Jessé Pimenta

0h – Trio Clandestino

Sexta-feira (28/07)

Palco Capital

16h – Vanessa e Fernanda

17h – Wal Barcelos-De Pai pra Filho

18h – Chico Chagas Choro Trio

20h – Concurso Instrumental de Sanfona e Viola

22hy30 – Grupo Sanfonada

0h – André Matos & Beto Calil

Palco Passarela das Pedras

14h – Adriano Costa

15h30 – Forró Country

17h – Donato Fontana

18h30 – Banda Comichão

Palco Grinalson Medina

20h – Carretão do Forró

21h – Alessandro Arrocha

22h – Beijo Apimentado

23h30 – Show Nacional Mayck & Lyan

1h – Taiana França

Sábado (29/07)

Palco Capital

12h – Folia de Reis Mirim Pena de Ouro

12h30 – Sanfonada nas ruas do Sítio Histórico

18h – Violeiro Handrey Mazzini

20h30 – Som Caipira

22h30 – Mineirinho e Gabriel

0h – Forró de Dois

Palco Passarela das Pedras

12h – Grupo Frutos da Terra

15h – Rogéria Simone

16h30 – Mika Larhass

18h – Pedro e Luan

Palco Grinalson Medina

20h30 – Wellington Brasil

21h30 – Talita Salucci

22h30 – Pedro e Luan

0h – Show Nacional Lucy Alves

1h30 – Banda Capricho

Alvorada

3h – Alvorada Charanga Show pelas ruas do Sítio Histórico

Domingo (30/07)

Igreja São Pedro de Alcântara

10h – Missa de Ação de Graças

Palco Capital

11h – Edmar Forró Show

13h – Sensação do Forró

15h – Garotos do Forró

17h – Patrick do Acordeon