Filho de Zé Vaqueiro é internado na UTI após nascer com malformação congênita

O cantor Zé Vaqueiro revelou que seu filho caçula com Ingra Soares nasceu na última segunda-feira (24), e, atualmente, encontra-se na UTI. Devido ao estado de saúde de Arthur, o sertanejo anunciou que irá cancelar sua agenda de shows até o dia 17 de agosto.

O bebê foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Conhecida como Síndrome de Patau, a condição é caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra.

Em comunicado no Instagram, o artista explicou que a mãe de seu filho já recebeu alta. “O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto”.

“Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e toda família”, concluiu.

Ingra e Zé já são pais de Daniel, de 3 anos, e de Nicole, de 13 anos. A gravidez do filho caçula foi anunciada em janeiro.

