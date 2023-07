Filhotes são resgatados após ficarem presos em penhasco de 150 metros em Irupi

Quatro filhotes de cachorro, que subiram em um penhasco de 150 metros, foram resgatados nesta quarta-feira (25), em Irupi. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram moradores da região que chamaram a equipe após ouvirem os animais chorando.

Os militares foram à região de Rio Pardinho, e fizeram contato com um morador, que indicou o local onde os filhotes estavam. Devido a altura, o resgate precisou ser feito por meio de rapel.

O resgate começou às 8h35 e durou cerca de 5 horas. O que mais chamou atenção da equipe foi que, esse resgate, ocorreu no mesmo paredão de pedra em que dois homens foram resgatados pelos bombeiros, no último sábado (22), ao tentar resgatar esses mesmos filhotes.

Assim que desceram do penhasco, um morador da região se prontificou em adotar os animais. Após o resgate, valeu até mesmo um registro fotográfico.

Dois moradores da zona rural de Irupi ficaram presos em um penhasco de cerca de 120 metros de altura, no sábado (22), depois de subirem ao local para tentar salvar cães, que estavam presos ao paredão de pedra.

Segundo os bombeiros, que resgataram os homens, a equipe precisou retirar as vítimas por meio de rapel. A altura do penhasco equivale a um prédio de 40 andares.

Os homens foram retirados individualmente e, devido ao local de difícil acesso, o resgate, que começou à tarde, seguiu até o início da noite. No entanto, os animais não foram encontrados.

Como os moradores não se feriram e estavam em boas condições de saúde, não foi preciso levá-los à uma unidade de saúde.

