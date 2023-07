Flamengo enfrenta América-MG na tentativa de se aproximar da liderança

O urubu está de olho na oportunidade de ficar mais perto do líder Botafogo, para isso vai recebe o América-MG a partir das 16h, deste sábado (22) no estádio do Maracanã na partida que abre a 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o Flamengo vem ocupando a vice-liderança da classificação com 27 pontos. O time sabe que é fundamental somar pontos na tentativa de diminuir a distância para a ponta da classificação, que é ocupada pelo time de General Severiano, que tem 39 pontos. Já para o Coelho o confronto fora de casa será uma oportunidade para deixar a lanterna da competição.

A equipe mineira tem apenas nove pontos em 14 partidas.

O Flamengo deve entrar em campo com a formação de Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa.