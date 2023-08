Grêmio sofre contra o Goiás, mas arranca empate nos acréscimos fora de casa

Nos acréscimos, o Grêmio conseguiu empatar por 1 a 1 com o Goiás, neste domingo na Serrinha, em Goiânia. O time gaúcho saiu atrás do placar, com gol do estreante Matheus Babi, mas André deixou tudo igual em duelo que marcou o encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate tirou o Grêmio da vice-liderança.

Com o resultado, o time gaúcho caiu para quarto lugar, com 30 pontos, um a menos que Flamengo e Palmeiras, respectivamente, segundo e terceiro colocados, com 31 pontos. Já o Goiás manteve a 16ª colocação, com 16 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A primeira etapa foi de pouca emoção, com os times sem inspiração. Jogando em casa, o Goiás aproveitou os espaços na defesa do Grêmio, conseguiu armar contra-ataques, mas pecava na hora da finalização. O único arremate que atingiu o alvo, foi um chute de Sander, defendido pelo goleiro Gabriel Grando. Os donos da casa até tentaram com Morelli e Anderson Oliveira, que passaram perto da trave com um certo perigo.

O Grêmio tinha a posse da bola, mas pouco criou. Trocando passes na defesa, o time gaúcho mostrou pouca criatividade para avançar as linhas e passar pela defesa goiana. Isolado, Luís Suárez pedia a bola, mas nenhum companheiro se aproximava do uruguaio para desenvolver as jogadas. Tentando se virar sozinho, o camisa nove gremista arriscou de fora da área, mas foi por cima do gol. Foi o único lance de perigo dos visitantes. Com poucas chances e pés descalibrados, o primeiro tempo terminou sem gols.

A segunda etapa voltou no mesmo panorama. O Goiás acelerava, buscava as jogadas de linhas de fundo, mas continuou errando no último terço do campo. Já o Grêmio era mais contido. Nem mesmo a entrada de Ferreirinha fez o time quebrar a linha defensiva goiana. A estratégia de atacar pelo alto dos donos da casa seguiu e deu resultado aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, o estreante Matheus Babi subiu mais alto que a defesa gaúcha e testou para abrir o placar. A bola entrou no Aldo esquerdo do goleiro.

O Grêmio buscou a resposta imediata. Logo após sofrer o gol, se lançou ao ataque e Ferreirinha carimbou o travessão. O Goiás por pouco não ampliou, mas Bruno Melo também parou na trave superior. O time gaúcho resolveu acordar tarde para a partida. Pressionando o Goiás no campo de defesa, começou a finalizar mais e construir mais jogadas ofensivas. Nos acréscimos, aos 48, enfim o Grêmio chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, André, que tinha acabado de entrar, usou a cabeça e decretou o empate.

Na próxima rodada, a 18ª e penúltima do primeiro turno, o Grêmio volta a campo no domingo, às 16h00, contra o Vasco, em São Januário. O Goiás atua no sábado, às 18h30, contra o Fortaleza, na Serrinha. Antes, na quarta-feira, o time goiano tem compromisso pela Copa Sul-Americana, contra o Estudiantes-ARG, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 1 GRÊMIO

GOIÁS – Tadeu; Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Sidimar (Bruno Melo) e Sander (Hugo); Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Anderson Oliveira (Matheus Babi), João Magno (Allano) e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

GRÊMIO – Gabriel Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini e Bruno Alves; João Pedro (Fábio), Villasanti, Ronald (Zinho) (André), Nathan (Ferreira), Bitello (Nathan Fernandes) e Cuiabano; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Matheus Babi, aos 31, e André, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ronald e Cuiabano (Grêmio); Bruno Santos, Morelli, Matheus Babi e Bruno Melo (Goiás).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli (MG-Fifa).

RENDA – R$ 248.390,00.

PÚBLICO – 12.311 torcedores.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).

Estadao Conteudo