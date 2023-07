Grupo Perim está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro; confira!

A rede de supermercados Perim está com várias oportunidades de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. Para a Loja Open Atacado e Varejo há vagas para Operador de Caixa, Fiscal de Loja (Prevenção), Auxiliar de Açougue, Ajudante de Carga e Descarga, Separador de Mercadorias, Serviços Gerais e Indústria de Panificação.

Também há várias oportunidades para outros supermercados do grupo como, açougueiro, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de açougue, estagiário de RH, fiscal de loja e operador. Entre os benefícios, o grupo oferece aos seus colaboradores Plano de Saúde, Plano Odontológico, Ticket Alimentação e Vale transporte .

Para se candidatar não é necessário experiência comprovada, mas o candidato precisa ter disponibilidade de horário.

Para conhecer todas as vagas e se candidatar a uma delas, os interessados devem acessar o site www.perim.com.br e entrar na aba “Trabalhe Conosco”. Ou ainda clicar no link: Https://abrir.link/vagasperim

