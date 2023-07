Idosos vão ao cinema e se divertem com o filme da Barbie, em Cachoeiro

Para comemorar o Dia dos Avós, o Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, instituição do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, preparou uma programação especial para os idosos que vivem no local.

Na tarde desta quarta-feira (26), um grupo de aproximadamente 25 idosos foram ao cinema assistir ao filme Barbie, que está em cartaz e tem feito sucesso em todo o país.

A diversão foi garantida durante toda a exibição do filme. A iniciativa teve o apoio do Cine Ritz Perim Center, que promoveu uma sessão exclusiva para os idosos, e também da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que cedeu um ônibus para o transporte.

A Eunice Pereira disse que estava muito feliz porque fazia tempo que não ia ao cinema. “Estou adorando. Adoro cinema e gostava muito da Barbie quando era pequena”, comemorou.

Quem também ficou muito satisfeito foi o Jorge Rosa. “Bom demais estar aqui com nossos amigos. Estou muito feliz”.

De acordo com a responsável pela visita e funcionária do Lar Adelson Rebello Moreira, Laira Gaspar, todo ano a instituição leva os idosos para o cinema porque além de entretenimento, é uma oportunidade deles também serem inseridos na sociedade. “O cinema é uma forma de expressar a cultura e pode ajudar na parte emocional do idoso, na parte cognitiva, na interpretação. Essa ida ao cinema traz muitos benefícios para eles”, explicou Laira.