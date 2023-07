Inscrições para 7º Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba

Estão abertas as inscrições da 7ª edição do Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba que esse traz novidades: a premiação das cinco melhores amostras da “Categoria Linhares” e da “Demais Municípios do Espírito Santo”, promovido pela Prefeitura de Linhares. Os cacauicultores de Linhares poderão inscrever suas amostras na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, e os demais no escritório local do Incaper mais próximo. O concurso elegerá, ainda, o “Destaque Estadual”.

O 1º lugar receberá R$ 5.000 em prêmios, o 2º lugar R$ 3.000, o 3º R$ 2.000,00, o 4º R$ 1.500,00 e o 5º R$ 1.000,00. Na primeira etapa do concurso, a Secretaria de Agricultura e os escritórios regionais do Incaper receberão as amostras dos produtores inscritos que serão codificadas, garantindo a confidencialidade durante todo o processo.

CLIQUE AQUI E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA