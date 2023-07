Itapemirim capacita mais de 400 munícipes no primeiro semestre

O Município de Itapemirim, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEMDES), capacitou 402 munícipes nesse primeiro semestre do ano de 2023, com cursos, formações e palestras realizados em parceria com diversos órgãos.

As capacitações realizadas por iniciativa da SEMDES visam aprimorar o empreendedor para que possam ter melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e também para preparar novos profissionais para o mercado de trabalho e, com isso, fomentar o crescimento econômico do município.

O Secretário de Desenvolvimento, Wagner Mendonça, enfatizou a importância de qualificar profissionais para o mercado de trabalho do município. “Promover esses momentos de práticas profissionais para os nossos empreendedores é atuar fortemente na economia do nosso município. Com essas formações, aprimoramos os negócios já existentes e também qualificamos profissionais para o mercado de trabalho”, afirmou o secretário.

Todos os cursos que são ofertados pelo município são amplamente divulgados nas páginas oficiais da prefeitura. Para informações mais específicas, os interessados podem sempre procurar a Secretaria de Desenvolvimento, que funciona em cima do prédio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), à Avenida Cristiano Dias Lopes 335, na Vila de Itapemirim e, em Itaoca, à Rua Aurélio Feliciano esquina com Av. Itapemirim

Cursos realizados no primeiro semestre de 2023

Qualificar ES

Curso de Planejamento Financeiro para Empreendedores

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

Assistente Administrativo

Qualificar ES

Preparação de Buffet

Bolos Artísticos

Massas Italiana

SENAR

Pães e Bolos

SENAR

Apicultura

SEBRAE

Captação de Recursos

SEBRAE

Pregão eletrônico online

Qualificar ES (Em andamento realização Comunidade Quilombola)

Doces para Festas

Panificação

Preparação de Salgados

Qualificar ES (Em andamento)

Cuidador de Idosos

Cuidador de Pessoas com Deficiência

Agente de Combate às Endemias

ADERES (Em andamento)

Operação para Bombeiro e Manutenção

SENAI (Em andamento)

Corte e Costura (moda praia)