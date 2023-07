Itapemirim: Hospital Menino Jesus faz balanço de atendimentos de 2023

O Hospital Materno Infantil Menino Jesus, localizado em Itaipava, Itapemirim, fechou um balanço de atendimentos referente ao primeiro semestre de 2023. Os resultados demonstram o quanto a instituição é de grande relevância para a comunidade e municípios vizinhos.

No setor de urgência e emergência, de janeiro a junho, o serviço de pronto-socorro realizou 20.723 atendimentos. Outro número que chama a atenção é o serviço obstétrico, ao todo, neste mesmo período, foram 599 bebês nascidos na unidade hospitalar, sendo 335 cesárias e 224 partos normais.

O Centro Pediátrico, que iniciou as atividades em abril de 2023, já realizou 1.251 atendimentos. Já a Ginecologia, completou 2.788 atendimentos, sendo 139 cirurgias. “Hoje, as nossas cirurgias ginecológicas são referenciadas pela Secretaria de Saúde. Então, quando recebemos a listagem com os encaminhamentos, fazemos todos os exames necessários, as avaliações e então, marcamos a data da cirurgia”, esclarece o Diretor Administrativo do Hospital Menino Jesus, Jefferson Guisso.

Outro ponto importante é a realização de exames de mamografia e ultrassons. Neste primeiro semestre foram feitas 737 mamografias e 651 ultrassons, que são pactuadas pela Superintendência Estadual de Saúde. De acordo com o diretor do Hospital, havia uma demanda reprimida de exames, então houve a necessidade de realizar dois mutirões para poder suprir. Sobre os exames de ultrassom, o hospital informa que é também possível fazer a marcação pela Agência Municipal de Agendamento (AMA). “O paciente vai até a AMA com o pedido e a agência envia para nós a listagem. Então, abrimos a agenda, marcamos e o paciente vem e realiza. Agora temos o equipamento, então fica mais fácil”, informa Jeferson.

O Centro de Hemodiálise também está em pleno funcionamento. De janeiro a junho foram 1073 sessões realizadas no hospital. O serviço de hemodiálise hoje é referenciado pelo município, não havendo, por enquanto, pactuação com o estado, mas já há conversas avançadas sobre a possibilidade desse credenciamento, segundo o diretor. O hospital também vem realizando as cirurgias eletivas, que contabilizou 139 nesse período.

O prefeito de Itapemirim, Antônio da Rocha Sales, agradece o empenho e dedicação de todos os colaboradores para que o Hospital venha alcançando cada vez mais os melhores resultados. “Parabenizo a todos que se dedicam a tornar o nosso hospital cada vez melhor. Temos nos esforçado para suprir todas as demandas que exigem um hospital desse porte e manter os compromissos e atendimentos de qualidade para a população. Sempre com muita transparência e zelo. Obrigado a todos pelo esforço e dedicação”, agradeceu o prefeito.