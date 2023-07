Ivete revela como lida com a idade e aponta vaidade como principal ‘vilã’

Em entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown, no Spotify divulgado nesta quinta-feira (20), a cantora Ivete Sangalo, 51, revelou que se desprendeu da ideia equivocada que a sociedade faz sobre a mulher que atinge os 50 anos de idade. Segundo ela, a idade não é um fator depreciativo.

“Eu penso que uma das coisas que conquistei como mulher foi me desprender dessa idade que foi colocada em nós como uma coisa difícil. Eu acho incrível ter 51 anos e ter esse pique”, enfatizou. “Eu não tenho onde dissipar essa energia, então não sinto a idade como um fator depreciativo e sim como uma potência. Estou viva, estou realizando”, declarou.

Ao falar sobre a sua trajetória profissional, a artista alegou que a vaidade foi a sua maior vilã na carreira. “Eu adoro me ouvir cantando e essa responsabilidade foi relevante para o crescimento da minha carreira. Sei que somos únicos e que a vaidade é o nosso grande vilão”, desabafou.

Ivete ainda pontou o quanto se sente confiante de si e do caminho que escolheu. “Eu sou a mulher que eu gostaria de ser, em postura, como eu gosto de viver, como eu penso, o que eu posso realizar … Cada ano que eu ganho mais eu rejuvenesço”, enfatizou.

De acordo com a artista, a idade não deveria ser vista de forma pejorativa e que é preciso valorizar o ato de envelhecer. “O tempo traz essa velhice tão temida, mas traz tantos argumentos poderosos de autoconhecimento e maturidade”, frisou.

Estadao Conteudo

