Jovem de Guaçuí desponta como promessa do Mountain Bike

Há pouco mais de quatro meses dentro do mundo das competições, o jovem Gabriel Gomes, de Guaçuí, tem se destacado no Mountain Bike (MTB). Neste período, ele já conquistou quatro primeiros lugares e dois segundos, em provas disputadas no Espírito Santo e Minas Gerais. Uma paixão que começou apenas como pedaladas na busca de bem estar e saúde.

Ele mesmo destaca esse seu início no esporte. “Eu comecei nesse esporte em busca de uma saúde melhor para mim, só que, com o tempo, eu vi que tinha algo mais entre eu e o MTB, porque a cada pedal que eu fazia, só me apaixonava mais por esse esporte”, relata.

Gabriel Gomes disputa provas de XCO e XCM e começou na categoria na busca de mais saúde (Fotos Divulgação).

Hoje, Gabriel Gomes disputa provas das categorias XCM e XCO. Na primeira, são disputadas maratonas com percursos que podem variar de 30 a 90 quilômetros (Km). Enquanto na XCO, as provas contam com circuito curto, geralmente de 4 km, que apresentam mais desafios, com pulos, pedras e outros obstáculos.

A inspiração do jovem atleta de Guaçuí

Gabriel Gomes tem 14 anos e, além do apoio dos pais, Anilto Pires de Matos Junior – Juninho – e Layara Gomes Rodrigues, também já tem o patrocínio de uma empresa. Apoio financeiro que lhe permite participar de competições dentro e fora do Espírito Santo.

Mas o jovem ciclista de Guaçuí destaca que a primeira inspiração vem de sua mãe. “Quem me expirou a começar foi a minha mãe, pois ela tinha começado a pedalar e eu vi como ela gostava, então, decidi experimentar”, lembra. “E, hoje em dia, quem me expira cada dia mais, são meus amigos que a bike me trouxe, porque eles me ajudam muito a cada treino que eu faço com eles”, completa.

Mesmo com o pouco tempo na modalidade, Gabriel Gomes tem entregado resultados, com muitos primeiros lugares. Seu primeiro pódio aconteceu no Insanity Mountain, em Alto Caparaó (MG), no dia 26 de março, onde ficou em 1° lugar geral. Em seguida, também conquistou a 1ª colocação no Campeonato Estadual de XCO, em Nova Venécia, no dia 7 de maio.

O primeiro pódio aconteceu no Insanity Mountain, em Alto Caparaó (MG), onde ficou em 1° lugar geral (Fotos Divulgação).

Uma certa habilidade para o MTB

Depois, no mesmo mês de maio, dia 21, Gabriel Gomes ficou em 2º lugar, categoria infanto juvenil (XCM), na Maratona Internacional Estrada Real, em Ouro Branco (MG). E voltou a subir no lugar mais alto do pódio, com o 1º lugar, na categoria 14 a 17 anos, no Polenta Off Road, em Venda Nova do Imigrante, no dia 28 de maio.

Gabriel voltou ao podium no Insanity Mountain Serra (ES), no dia 25 de junho, quando ficou em 2° lugar. E conquistou o 1° lugar infanto juvenil, no Sertão Diamante, em Diamantina (MG), realizado entre os dias 22 e 23 deste mês de julho.

Gabriel Gomes ficou em 1º lugar infanto juvenil, no Sertão Diamante, em Diamantina (MG) (Fotos Divulgação).

Ele próprio afirma que começou a ir às competições por reconhecer que tem habilidades expressivas para se destacar no MTB. “Eu descobri que eu tenho uma certa habilidade no MTB e, com isso, comecei a ir nas competições por perto, onde vi que eu realmente me dou bem nesse esporte”, ressalta. “E espero um dia conseguir levar esse esporte para o lado profissional, pois ele é o que eu realmente gosto e quero para a minha vida”, conclui, demonstrando que o Mountain Bike, para ele, não é só um passatempo de fim de semana, mas sim um projeto de vida.