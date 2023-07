Lar João XXIII lança campanha “Adote um Vovô”

Nesta quinta-feira (27), o Lar João XXIII realizou o lançamento da Campanha “Adote um Vovô”, com o objetivo de arrecadar fundos para suprir as urgências financeiras da instituição.

De acordo com o vice-presidente da instituição, Cristiano Bressan, essa é uma campanha para envolver a sociedade com a causa tão importante. “O Lar tem necessidades específicas, estruturais e individuais em cada idoso, proporcionando um ambiente seguro, confortável e acolhedor, além de serviços e cuidados personalizados que envolvem uma melhor qualidade de vida. ”, disse.

Foto: Helena Valadão Conselho do Lar João XXIII Foto: Helena Valadão

Cristiano explica que o Lar se mantém com contribuições vindas dos governos, parceiros e doações. “Algumas verbas recebidas têm destinação certa e não podem ser desviadas para outro propósito”, explica.

A aposentadoria do idoso fica: 70% para a instituição, para cuidar dele; e os outros 30% é dele, para ser usado como quiser. Isso é lei. E sempre é um salário mínimo. A instituição calcula que cada idoso custe R$ 4.100,00 por mês.

Diante de tudo isso, foi idealizado uma campanha para sensibilizar as pessoas, focada no “hoje são eles que estão precisando de nossa ajuda, mas amanhã pode ser qualquer um de nós”, como explicou a publicitária Daniellen Gava.

A influenciadora digital capixaba Rose Gouveia e o fotógrafo Rafael Duarte são as estrelas da campanha, que com a arte do maquiador artístico Fábio Moreira, mostram que um dia todos nós iremos envelhecer e necessitar de alguma ajuda do próximo.

Para Fábio, o convite foi muito especial por se tratar de vovôs. “Ver o quanto o meu trabalho está sendo empregado de uma forma tão positiva é muito gratificando e tenho certeza que vai impactar muito, de alguma forma as pessoas”, revela.

Foto: Helena Valadão

A influenciadora Rose Gouveia concorda. Para ela foi uma honra receber o convite e poder assistir o Lar através de sua imagem. “Se todo mundo depositar um pouquinho da energia financeira que pode, acho que a gente consegue montar uma sociedade melhor e obviamente um Lar cada vez mais estruturado para receber esses cidadãos idosos que um dia contribuíram muito para a gente”, disse.

Foto: Helena Valadão

O Lar

Fundado em 1957, de uma estrutura da ação católica, com os vicentinos, o Lar passou por diversas modificações e hoje está com 33 idosos, sendo 16 homens (2 acamados) e 17 mulheres (1 acamada).

Conta com 28 funcionários (cozinheira, lavandeiras, cuidadores) sendo o Conselho todo voluntário.

Para adotar um vovô é muito fácil: através da chave Pix [email protected], é possível contribuir com qualquer quantia. Mãos que doam nunca ficam vazias!