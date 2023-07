Larissa Manoela abre auditoria contra mãe para saber o que aconteceu com sua fortuna

Em mais um capítulo do ruído entre Larissa Manoela e a sua mãe, Silvana Taques, a atriz deu um novo passo na investigação sobre a sua fortuna e teria aberto uma auditoria para apurar o que aconteceu com o seu patrimônio quando Silvana detinha da tutela. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

Recentemente, a artista teria descoberto que a mãe vendeu uma mansão no valor de R$ 5,3 milhões que a jovem possuía em Orlando, nos Estados Unidos. O negócio teria sido feito sem o consentimento de Larissa, que agora quer saber o que aconteceu com o dinheiro recebido pela casa.

Desde o início da sua trajetória no ramo artístico, a mãe assumiu o papel de empresária da atriz e era a responsável por cuidar de todos os bens que a estrela mirim acumulava com o seu trabalho. Segundo a coluna, enquanto a mãe controlava a fortuna da filha, Larissa recebia apenas uma mesada para viajar, sob a justificativa de que a jovem precisava aprender a controlar sua vida financeira.

Após a artista anunciar que assumiu a gestão da sua própria carreira, em maio neste ano, diversos conflitos sobre a relação de ambas começaram a ser revelados. Na ocasião, Larissa publicou em suas redes sociais a conquista.

“22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária”, ressaltou.

Estadão Conteúdo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.