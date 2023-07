Lisboa: 4 lugares que não pode se perder

O Velho Mundo é um dos destinos preferidos dos turistas que moram na América Latina, pois as cidades e construções costumam diferir muito daquelas que podemos encontrar no continente americano.

Os brasileiros não são a exceção a esta regra. Embora a Europa ofereça diversas opções, uma das mais procuradas é, sem dúvidas, Lisboa, a capital de Portugal. Por que é uma das favoritas? Simples: devido a que conta com um ambiente que mistura a história com a cultura e um estilo arquitetônico impressionante, assim como alternativas para curtir a noite.

Está pensando em visitar esta cidade? Quer saber tudo o que tem para oferecer? Confira!

Atenção! Informação importante para viajar com tranquilidade

Antes de partir, é fundamental ter em conta alguns aspectos que, se não forem considerados, podem complicar a viagem.

Em primeiro lugar, ao comprar sua passagem para Portugal é fundamental escolher uma companhia aérea reconhecida, que ofereça um atendimento ao cliente adequado e conte com a capacidade de resolver quaisquer inconvenientes que possam surgir em relação com o voo, como atrasos, cancelamentos e reprogramações.

Aliás, também é preciso conferir qual é a distância entre o aeroporto internacional Humberto Delgado e o hotel no qual irá se hospedar. Desta forma, será possível analisar como fazer esse deslocamento e qual será o valor e o tempo investido.

O que ver em Lisboa

Agora que já fizemos esta marcação importantíssima, chegou o momento de descrever alguns dos lugares que você não pode deixar de visitar quando estiver em Lisboa.

Bairro da Baixa

Assim como acontece com outras cidades históricas, no centro se concentram a maioria dos prédios que contam a trajetória do local. No Bairro da Baixa é possível visitar diferentes praças, como a Praça de Rossio, a Praça dos Restauradores e a Praça do Comércio, que possui o Arco do Triunfo, assim como também a Catedral de Lisboa, um dos prédios mais importantes da urbe.

O bairro, que foi destruído pelo terramoto de 1755 e reconstruído pelo Marquês de Pombal, conta com um estilo clássico e ruas de forma geométrica com construções que possuem fachadas azulejadas e coloridas.

Mercado da Ribeira

Também conhecido como Mercado 24 de Julho, é uma parada obrigatória para todos os turistas que decidirem visitar Lisboa.

O prédio, que mistura o moderno com o antigo, possui uma cúpula de estilo mourisco e um enorme relógio no exterior. Já no interior é cativador também, já que oferece um ambiente luminoso e barracas que vendem produtos frescos.

Museo Nacional de Arqueologia

Fundado em 1893 e contando com a maior coleção arqueológica do país — indo desde a era Paleolítica até a Idade Média —, este prédio também merece ser visitado.

Provavelmente os destaques deste passeio sejam as salas dedicadas ao Islam e ao Egito, onde é possível ver múmias reais de pessoas e de animais.

Uma vez lá, aproveite para visitar o Mosteiro dos Jerónimos, que fica do lado e possui a tumba de Vasco da Gama, o célebre navegante português.

Elevador Santa Justa

Finalmente, outra atração imprescindível é o elevador urbano de Santa Justa, que conecta o Bairro da Baixa com o bairro do Chiado, o mais boêmio da cidade.

De estilo neogótico, possui uma estrutura de ferro e dois elevadores que levam à parte superior. Lá é possível desfrutar de vistas panorâmicas de Lisboa.