Lula fará cirurgia até dezembro para tratar dores na perna

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma cirurgia para tratar uma artrose no quadril até dezembro. A informação foi confirmada neste domingo (23), pela assessoria de imprensa do petista.

“A cirurgia vem sendo discutida há algum tempo e, por não ter urgência, não tem ainda data definida”, indicou a assessoria.

No domingo (23), pela manhã, Lula deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, devido às dores que sente na perna. Foi realizada uma “pequena infiltração” pelo incômodo, informou seu assessor. O presidente foi atendido pelo médico Roberto Kalil Filho.

Apesar do incômodo, não foi realizado nenhum exame e Lula seguiu com sua agenda prevista para o domingo.

O presidente da República participou da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). Em seu discurso, parebenizou o presidente do sindicato, Moisés Selerges, prometeu “recuperar o Brasil” e xingou o suspeito de hostilizar o ministro do STF Alexandre de Moraes, dizendo que derrotou Bolsonaro, mas não derrotou ‘os bolsonaristas’.

Lula toma injeções diárias devido às dores na perna, mas já disse serem insuficientes. No início deste mês, o presidente cancelou a sua ida ao Arraiá do PT por causa do incômodo. No evento deste domingo, em São Bernardo do Campo, estava mancando.

