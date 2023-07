Mãe apela por conserto de aparelho para cirurgia do filho

O apelo de uma mãe está chamando a atenção de muitas pessoas nas redes sociais. Moradora de Ibatiba, na região do Caparaó, Acsa Carvalho, expõe o drama que está vivendo. Ela quer conseguir uma cirurgia do seu filho Vitório, de 2 anos de idade. O procedimento é essencial para a recuperação da saúde do menino, mas o equipamento utilizado está quebrado, sem previsão de funcionamento.

O aparelho está localizado no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. O mesmo é usado na cirurgia de crianças que sofrem com Válvula de Uretra Posterior. Como conta Acsa, seu filho nasceu prematuro e com um problema congênito que o impede de urinar pelo pênis. “E há mais de seis meses estamos aguardando o conserto de um aparelho que está quebrado para ele poder operar”, relata em sua publicação em uma rede social.

Ela conta que, esta semana, ela e seu marido Giulian estiveram mais uma vez no hospital, na esperança de conseguir a cirurgia do filho. No entanto, a informação é de que o aparelho continua quebrado. Por isso, emocionada, a mãe está pedindo que as pessoas compartilhem a publicação e marquem o Instituto Acqua, para que dê um posicionamento. Ele é responsável pela administração da unidade hospitalar. “No mínimo, dê um posicionamento às mães quanto ao conserto desse aparelho”, afirma.. “Isso não é apenas sobre o Vitório, porque, de um jeito ou de outro, nós faremos a cirurgia dele, não mediremos esforços para que ele receba exatamente o que precisa, mas existem outras famílias aguardando esse procedimento”, completa.

Cirurgia do filho é essencial no tratamento renal

Contudo, como esclarece a mãe de Vitório, além do problema que obriga a cirurgia do seu filho, o menino já apresenta um quadro de paciente renal. Um dos rins está paralisado. Logo, a cirurgia é urgente, para que ele tenha como urinar normalmente e o tratamento possa se concentrar na recuperação de seu quadro renal.

Em conversa com a reportagem do portal Aqui Notícias, Acsa Carvalho explica que o aparelho quebrado foi cedido, ao Himaba, pela cirurgiã que atende Vitório. Contudo, o equipamento foi danificado. Agora, seis meses depois, ela não tem informações sobre o conserto. “A médica que nos atende me informou que, nesta quarta-feira (20), vai levar a situação para a diretoria do hospital e buscar uma posição para solucionar o problema”, conta.

Ela destaca que todo esse atendimento é feito pelo SUS. E por se tratar de um problema raro, o equipamento é específico. “Não tenho conhecimento de outro lugar que tenha esse equipamento”, ressalta. “Mas estamos entrando em contato com outros médicos e buscando orientação”, conclui.

A reportagem tentou entrar em contato com o Himaba, por meio do telefone disponibilizado como contato, para ter informações sobre a situação do aparelho quebrado, mas ninguém atendeu. E também enviou mensagem para o Instituto Acqua, pelos meios disponibilizados em seu site, mas ainda não teve retorno. O portal Aqui Notícias se coloca à disposição para que hospital e instituto possam dar seu posicionamento.