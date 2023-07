Matheus Pereira chega ao Cruzeiro: ‘Satisfação imensa estar aqui’

O coração falou mais alto e Matheus Pereira é o novo reforço do Cruzeiro. Nascido em Belo Horizonte e torcedor da equipe, o meia de 27 anos aceitou reduzir o salário que recebia no Al Hilal e foi oficialmente anunciado nesta segunda-feira (24), por empréstimo até 30 de junho de 2024. O Flamengo também demonstrou interesse na contratação.

O jogador chegou cedo na Toca da Raposa e foi apresentado aos funcionários do clube e aos novos companheiros. Foram muitos abraços e cumprimentos até a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato.

“Muito feliz, graças a Deus por essa oportunidade de jogar no meu clube de coração. Vou ser mais um no elenco para ajudar o time a chegar em seus objetivos”, afirmou o meia, sem conseguir disfarçar a alegria pela acerto.

“Satisfação imensa estar aqui e meu desejo é que tudo corra bem e eu consiga ser feliz no maior de Minas”, enfatizou. Aproveitou para mandar uma mensagem à torcida, um tanto descrente com o time após os tropeços recentes. “Tem de ser paciente, acreditar no time e ser o 12º jogador. A gente precisa muito de vocês para chegar nos objetivos”, pediu.

Apesar de ser mineiro, Matheus Pereira jamais jogou profissionalmente no País. Ele começou a carreira em 2014, no Sporting B, de Portugal. Depois passou pelo elenco principal do clube português, depois Chaves, até ir para a Alemanha vestir a camisa do Nuremberg. Defendeu o inglês West Bromwich e foi contratado pelo Al Hilal, com o qual ainda tem contrato, mas estava no Al Wahda.

Matheus Pereira deve entrar na vaga de Matheus Vital ou fazer o técnico Pepa mudar o esquema, deixando somente dois atacantes. O reforço chega com a equipe sob pressão da torcida após tropeçar em dois integrantes da zona de rebaixamento como mandante. No domingo, perdeu por 1 a 0 do Goiás e já vinha de 0 a 0 com o Coritiba, ambos no Independência.

