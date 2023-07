Metodologia simples identifica a pureza genética do café Bourbon

Pesquisadores da Embrapa Café (DF) e do Instituto Agronômico (IAC) desenvolveram um método simples e sensível para diferenciar variedades do grupo Bourbon de outras de café arábica plantadas no País. A metodologia se baseia em marcadores genéticos do tipo microssatélites ou simple sequence repeat (SSR), e seu detalhamento está publicado no Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 6, disponível no site da Embrapa. O trabalho foi realizado no âmbito do Consórcio Pesquisa Café e contou com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

O café Bourbon é uma variedade do Coffea arabica, originário da ilha de Reunião (antigamente denominada Bourbon), a leste de Madagascar. É preferido por suas características sensoriais com sabor mais doce e suave, que se assemelham ao chocolate e à avelã. As cultivares de Bourbon são menos produtivas e mais suscetíveis a pragas e doenças, se comparadas com outros materiais comerciais de café arábica, e são destinadas ao nicho de cafés especiais. Os consumidores desse tipo de bebida têm demandado do setor produtivo maior transparência das informações relacionadas ao produto.

