Mobilidade: intervenções prometem acabar com engarrafamentos em Cachoeiro

Cachoeiro deverá passar por uma série de intervenções, que visam a requalificação e acalmamento do trânsito na cidade. Uma audiência pública, realizada pela prefeitura, nesta quarta-feira (19), levou a medida para ser discutida com a população.

O projeto, apresentado durante o evento, prevê a requalificação viária das avenidas Francisco Lacerda de Aguiar e Aristides Campos, no trecho entre as rotatórias da Selita e da Viação Itapemirim. Além de melhorar a fluidez, a iniciativa também levará mais segurança para a região.

“Esse é um trabalho que nós vamos dar uma reformulada, uma melhoria na sinalização para tirar essa área de conflito, esses engarrafamentos absurdos no entrar e sair do nosso município”, explicou o secretário municipal de Obras, Rodrigo Bolelli.

Intervenções

As intervenções serão realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A expectativa é de que as obras sejam iniciadas dentro do prazo de 60 dias, seguindo o planejamento elaborado pela gestão municipal.

Na Rotatória do Posto Senna, por exemplo, onde se concentra o maior gargalo, estão previstas a otimização da sinalização vertical e horizontal, implantação de ciclovia, adoção de mão única em algumas ruas, implantação de barreira física para evitar conversões irregulares e a readequação geométrica dos canteiros.

Já no eixo viário, que compreende o Shopping Sul e o supermercado Open, o projeto prevê a adoção de mão única em algumas ruas e a implantação de faixa de pedestres com tempo semafórico sincronizado com o cruzamento da rua Jerônimo Ribeiro, além de um retorno semaforizado, sentido Centro e Amarelo.

No Trevo da Selita, as intervenções contarão com a implantação de semáforo exclusivo para pedestres, readequação da geometria dos canteiros, requalificação da sinalização viária, implantação de ciclovia e conversão obrigatória à direita na rua Cornélio Arruda, no sentido Posto Senna.

Outra intervenção importante também será feita no Trevo do Rinkão, buscando melhorar o acesso aos bairros Amarelo, Paraíso e São Geraldo.

Tráfego de caminhões

Conforme explica o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), a administração municipal também está buscando medidas para controlar o tráfego de veículos pesados dentro da cidade.

“A cidade não tem uma alternativa para os caminhões. A gente está junto com o Governo do Estado criando esse anel rodoviário, que é a duplicação da Rodovia do Frade, a Rodovia de São Joaquim, que o governador fez ordem de serviço, recentemente, em Vitória, e também para sair em Atílio Vivacqua”, explicou.