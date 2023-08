Monica Iozzi detalha problema de saúde que a afastou de novela

Monica Iozzi deu mais detalhes sobre os problemas de saúde que causaram seu afastamento do elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, no qual seria uma das protagonistas.

Em entrevista ao Gshow publicada no sábado (29), ela destacou que sua saída do trabalho, mesmo após o início das gravações e das primeiras imagens de divulgação, foram uma “questão de prevenção e cautela. Não quero, de maneira nenhuma, comprometer o trabalho da equipe”.

“Tive uma baixa de imunidade muito violenta, a ponto de uma virose não ter sido totalmente curada. Ela se amenizou por conta dos remédios, mas, conforme eu fui tirando, ela voltou de forma ainda mais violenta. Muita febre que não cedia, desmaio, vômito, diarreia e desidratação. Fiquei bem assustada”, afirmou.

Monica Iozzi relatou que vem recebendo o acompanhamento de uma médica imunologista, um clínico-geral e um nutrólogo, mas ainda “não tem diagnóstico fechado” em relação à doença.

A atriz também destacou que cogita que, entre as causas dos problemas de saúde, possa estar uma dieta exagerada que fez para perder peso ou o fato de ter interrompido o consumo de carne há três anos sem um acompanhamento maior sobre a alimentação.

Por fim, ainda negou boatos envolvendo a sua saúde que relatou ter ouvido: “As pessoas são muito loucas. Tem programa já especulando qual doença, falando que estou com câncer”.

Entenda o caso

Monica Iozzi estava confirmada para viver a personagem Natália, uma das protagonistas do remake de Elas Por Elas (interpretada por Joana Fomm na versão de 1982), mas precisou ser afastada por motivos de saúde. Na ocasião do anúncio, a atriz havia citado apenas a necessidade de ir ao hospital algumas vezes recentemente por conta de “infecções e imunidade baixa”. Leia mais aqui.

Quem vai substituir Monica Iozzi na novela Elas Por Elas?

Procurada neste sábado, 29, a assessoria da Globo informou que ainda “não há qualquer definição” a respeito da substituta da atriz no elenco.

O Estadão também buscou contato com Paloma Duarte, nome veiculado como sendo uma potencial substituta. “Recebemos uma ligação semana passada da produtora de elenco perguntando da agenda da Paloma e nada mais. Estamos aguardando um retorno”, informou a assessoria da atriz.

Estadao Conteudo

