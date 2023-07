Motorista de Cachoeiro dorme ao volante e sofre acidente na Serra

Um motorista de Cachoeiro de Itapemirim sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (26), no quilômetro 248 da BR 101, no município da Serra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 51 anos cochilou ao volante, saindo da pista e capotando em seguida. O veículo transportava granito.

Embora a cabine do veículo tenha ficado bastante danificada, o condutor teve, apenas, ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital.

Funcionários da concessionária que administra a rodovia estão sinalizando o trecho do acidente até que a operação para retirada do caminhão seja realizada.

