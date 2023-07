Mulher é baleada na cabeça em Cachoeiro; ex-marido é suspeito do crime 

Uma mulher de 35 anos está hospitalizada em estado grave após ser baleada na cabeça, na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-marido dela.

A mulher saiu de casa para trabalhar, por volta das 6h, e foi surpreendida por dois homens em uma moto. Um deles disparou a arma três vezes contra ela, acertando dois tiros na cabeça da vítima.

Mesmo ferida, ela caminhou até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac) e pediu ajuda aos funcionários do local, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, mas devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

À PM, o atual companheiro da vítima disse que ela estava sendo ameaçada de morte pelo ex-marido. Policiais militares fazem busca pelos suspeitos do crime.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.