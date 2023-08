Mulheres negras receberam homenagem em Cachoeiro

Mulheres negras de Cachoeiro que se destacam em diferentes áreas foram homenageadas na noite da última quinta-feira (27). A ação fez parte do evento Sawubona – Nós Vemos Você, que a Prefeitura realizou na Praça Jerônimo Monteiro, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho).

A homenagem foi feita por meio da entrega do certificado “Tereza de Benguela”, líder quilombola que lutou contra a escravidão no século 18.

Patrimônios vivos do município (reconhecidas por meio da Lei Mestre João Inácio), foram agraciadas Maria Laurinda Adão, líder da comunidade quilombola de Monte Alegre, mestra do Caxambu Santa Cruz, e Niecina Ferreira de Paula da Silva, mais conhecida como Dona Isolina, mestra de Bate-Flexas de São Sebastião de Menino Jesus e do Caxambu do Vila Rita, do bairro Zumbi.

Também foram contempladas duas representantes da nova geração: a psicóloga empresarial e palestrante Jânia Correia e a artista e ativista dos direitos humanos Aghata Benks.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), por meio da Coordenadoria Executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Política para Mulheres, o evento também promoveu palestra e debate sobre os desafios enfrentados pelas mulheres negras na sociedade e a construção de políticas públicas específicas para elas.

A cultura afro foi evidenciada na ação com apresentações de grupos de Caxambu, exposição de artesanato, demonstrações de penteados e sarau de poesia periférica. A noite foi encerrada com um show de samba com a banda “Nó na Madeira”.