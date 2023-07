Nubank chega a 80 milhões de clientes e é 4ª maior instituição do país

O Nubank chegou a 80 milhões de clientes no Brasil neste mês de julho, o que eleva o total de clientes da fintech a 85 milhões, somadas as operações do México e da Colômbia. No começo deste ano, eram 73,1 milhões de clientes no país. Se considerado o dado do Banco Central (BC) referente a junho deste ano, quando o Nubank tinha 77 milhões de clientes, a fintech era a quarta maior instituição financeira do País.

À frente do Nubank estão a Caixa, a maior instituição brasileira em clientes, com 150 milhões; o Bradesco, com 104 milhões; e o Itaú Unibanco, com 99 milhões. Em outubro do ano passado, o Nubank estava na quinta posição, mas desde então, ultrapassou o Banco do Brasil, que tinha 74 milhões de clientes em junho.

“O crescimento sucessivo da nossa base de clientes continua a reforçar a eficiência e o potencial do nosso modelo de negócios digital”, diz em nota o CEO do Nubank, David Vélez, que afirma ainda que o índice de atividade da base é de 82%. “Continuamos investindo em crescimento, pois acreditamos que ainda há um enorme potencial para aumentar a participação de mercado em vários produtos.”

A fintech tem investido no crescimento da base no México e na Colômbia, com o lançamento de novos produtos. Em solo mexicano, além do cartão de crédito, a conta digital também já foi lançada. Na Colômbia, a conta deve ser lançada ainda neste ano.

No Brasil, o Nubank continua aumentando a quantidade de produtos que oferece, para fazer com que o cliente tenha a fintech como a instituição financeira que mais utiliza. “Quase metade da população adulta brasileira já é cliente do Nubank. Continuar a expandir nossa base nesse cenário é uma confirmação da qualidade de nossos produtos e serviços”, afirma a líder de Operações do Nu no Brasil, Lívia Chanes.

