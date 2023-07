Observador do Flamengo ‘convoca’ atleta de Anchieta para equipe

Logo nas primeiras rodadas da Copa São José de Anchieta a competição já revelou mais um craque para o mundo: o observador técnico do Flamengo, Márcio William, gostou do que viu e convidou um atleta mirim de Anchieta para um teste no clube carioca.

O atleta Rian Oliveira Porcino Sales, de apenas 8 anos de idade, se destacou jogando na categoria sub-11 da equipe do Anchieta e foi convidado para o teste no Flamengo.

A equipe do Anchieta faz parte do Programa Anchieta Rumo ao Futuro, mantido pela Prefeitura de Anchieta.

A realização é de Wendell Sales e a Prefeitura de Anchieta apoia o evento, por meio da Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude.