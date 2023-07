Ônibus antigos viram hospedagem charmosa e exclusiva no Espírito Santo

Uma nova forma de hospedagem, que oferece uma experiência minimalista e exclusiva, vem ganhado popularidade no Espírito Santo. Ônibus antigos deixaram de ser sucata para se tornar uma espécie de pousada.

Idealizada pelo fotógrafo Victor De Prá, a iniciativa que começou em 2019 com o “Meu Ônibus Azul”, deu certo, caiu no gosto dos turistas e hoje conta com quatro hospedagens, todas dentro de ônibus! Com muitos diferenciais, os veículos oferecem uma experiência totalmente diferente dos tradicionais quartos de hotéis e pousadas. É possível curtir em família ou num clima mais romântico de casal.

A ideia surgiu durante uma viagem de MotorHome pela Nova Zelândia. Victor conta que sentiu vontade de oferecer a mais pessoas uma experiência parecida, que ficasse marcada e despertasse emoções únicas. “Minha mãe tem uma propriedade em Domingos Martins, aproveitei o terreno e concretizei meu sonho. No início era apenas um local para passar os fins de semana com família e amigos, mas ficou tão legal que um amigo sugeriu alugar. Desde então nunca mais parou e fomos expandindo”.

Os automóveis foram reformados e são equipados com tudo o que as pessoas precisam para viver essa experiência, é como se fosse uma casa mesmo, com todos os itens e utensílios básicos. Privacidade e conforto são as premissas, além de um contato profundo com a natureza. Os ônibus ficam disponíveis para locação o ano inteiro. As diárias custam a partir de R$ 500 e são feitas por meio de um site especializado.

Meu Ônibus Azul

Inaugurado em 2019, o “Meu Ônibus Azul” fica em meio a uma mata, dentro de um sítio particular em Domingos Martins. Conta com sala de estar e de televisão, cozinha, quarto e banheiro. Comporta até quatro hóspedes e é equipado com TV, sofá-cama, chuveiro com água morna, TV a cabo, espaço amplo de bancada na cozinha, fogão 4 bocas, micro-ondas e frigobar. O veículo conta com ar-condicionado e aquecedor, afinal o controle de temperatura no meio da floresta nas Montanhas Capixabas, é importante! Os hóspedes também contam com estacionamento privativo e piscina.

Meu ônibus Retrô

Com a promessa de oferecer uma experiência única e exclusiva, o Meu Ônibus Retrô está localizado dentro da mata, em uma propriedade privada em Domingos Martins. O veículo conta com sala de estar e de televisão, cozinha, quarto e banheiro com banheira. Comporta até quatro hóspedes e é equipado com TV, cama, sofá-cama, chuveiro com água morna, TV a cabo, espaço amplo de bancada na cozinha, fogão 4 bocas, micro-ondas e frigobar. Também conta com um aquecedor para dias mais frios e ar-condicionado para os mais quentes. A decoração é uma atração à parte, e tem um toque retrô e muitos objetos são itens de acervo garimpados nas viagens.

Um dos diferenciais é a área externa que conta com amplo jardim, um deck e uma jacuzzi exclusiva!

Meu Ônibus na Roça

Uma experiência de hospedagem simples e aconchegante dentro de um ônibus na roça, no município de Serra. O veículo fica em frente a um pequeno lago que possui argila verde ao fundo e uma variedade de peixes, é possível pescar tranquilamente no deck. O ônibus é todo equipado com itens básicos de cozinha, duas camas de casal e um sofá -ama, TV , ventilador , chuveiro quente, ar-condicionado e Wi-fi.

Está localizado dentro de uma propriedade privada para maior segurança e privacidade dos hóspedes.

Meu Ônibus Off White

Localizado na charmosa Santa Tereza, este lugar único tem um estilo próprio, com decoração pensada para trazer conforto com muito estilo. O espaço interno conta com uma cama Queen bem confortável, um sofá-cama, muitos tapetes, televisão, caixa de som, banheiro, cozinha com microondas, fogão, freezer, filtro, utensílios básicos e taças. A área externa conta com mesa e cadeiras, espreguiçadeiras, sombreiro, uma banheira com letreiro luminoso e água quentinha, além de um deck de madeira dentro do lago.

Faça sua reserva:

Meu Ônibus Azul: www.airbnb.com/h/meuonibusazul / @meuonibusazul

Meu Ônibus Retrô: https://www.airbnb.com.br/rooms/52010377 / @meuonibusretro

Meu Ônibus Off White: abnb.me/gnVuSz5XSzb / @meuninusoffwhite

Meu Ônibus na Roça: www.airbnb.com/h/onibusnaroca / @onibusnaroca