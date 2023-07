Ouvidoria Geral com atendimento on-line até sexta (21)

A Ouvidoria Geral da Prefeitura de Cachoeiro manterá seus atendimentos apenas por canais on-line, até sexta-feira (21). A medida, adotada desde segunda-feira (17), se deve às obras no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães, local que abriga o setor.

Nesse período, os cidadãos podem buscar atendimento pelo WhatsApp (28) 98814-3357, das 7h às 17h. Também estão disponíveis, em qualquer horário, o aplicativo de celular Todos Juntos e o site www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.

O atendimento presencial e pelos telefones 156 e (28) 3155-5237 serão restabelecidos na próxima segunda-feira (24).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.