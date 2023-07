PC interdita empresas fakes de consórcios e prende quatro pessoas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Procon Estadual e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, realizou, nesta segunda-feira (24), a operação “Consórcio Fake”, que interditou duas empresas de consórcio, uma em Vila Velha e outra em Vitória, no ES.

Segundo a Polícia Civil, durante a ação, quatro pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de induzir consumidor ao erro, tentativa de estelionato e organização criminosa. Outras 41 pessoas foram autuadas em flagrante por propaganda enganosa e vão responder em liberdade.