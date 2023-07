Pintor de 28 anos morre após acidente de moto em Anchieta

Um pintor automotivo de 28 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (28) após sofrer um acidente de moto, em Baixo Pongal, interior de Anchieta. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu numa rodovia que liga à BR 101, por volta de 00h45.

Ainda segundo a PM, Júlio César Travesani Pereira conduzia uma moto CG 160 e foi encontrado caído às margens da rodovia.

A moto dele e uma cerca que fica às margens da estrada estavam danificadas, indicando a possibilidade de o motociclista ter perdido o controle do veículo e se chocado contra a contenção.

No entanto, não foi possível afirmar as causas do acidente. Populares que encontraram a vítima chamaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram, Júlio César já estava sem vida.

O corpo do pintor foi periciado no local e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A moto e os pertences do jovem foram entregues a um irmão dele.