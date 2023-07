Operação dá ‘prejuízo’ ao tráfico de drogas em Brejetuba; três suspeitos foram presos

Uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brejetuba, com apoio do 14º Batalhão da Polícia Militar, por meio da 3ª Companhia da PM, apreendeu drogas, armas e dinheiro proveniente do tráfico de drogas, nesta terça-feira (18), em Brejetuba, na região do Caparaó. Três pessoas foram presas.



Os policiais foram até a comunidade de Córrego São Domingos Pequeno para cumprir mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do município. As ordens judiciais foram emitidas a partir da investigação que apura o homicídio de Zaqueu Ferreira Nascimento, morto em janeiro deste ano em Brejetuba. O crime tem ligação com o tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/PM/PC

No local, foram encontradas uma submetralhadora calibre 380, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, uma garrucha calibre 38, 18 munições calibre 38, 16 munições calibre 380, 23 munições calibre 9mm, R$ 6.471,00 em dinheiro, 15 pinos de cocaína, 350 gramas de cocaína, um tablete com aproximadamente 350 gramas de crack, um pedaço com aproximadamente 45 gramas de crack e aproximadamente 14 gramas de maconha.



Os criminosos foram encaminhados junto ao material apreendido para a Delegacia de Brejetuba, onde ficaram à disposição da Justiça para serem levados à unidade prisional da região.