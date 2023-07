Polícia Civil encaminha quase 250 kg de drogas para destruição em Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, encaminhou 247 quilos de drogas para destruição. A incineração foi realizada em uma usina na cidade de Itapemirim. Encaminhar drogas para destruição é um procedimento padrão, realizado periodicamente, após autorização do Poder Judiciário.

Os entorpecentes são resultado de operações e apreensões realizadas pelas Polícias Civil e Militar do Espírito Santo (PMES), além de Guardas Municipais e outras agências de segurança, nas cidades de Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

“Todo entorpecente apreendido é entregue nas delegacias de Polícia Civil e encaminhado para a perícia. Após periciado, permanece em depósito, em local sigiloso, aguardando o andamento do processo. Quando o Poder Judiciário entende que não há mais necessidade de manter o material armazenado, autoriza a destruição, que é realizada em alto forno”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo Sul, delegado José Augusto Militão Junior.

Ao menos 25 pessoas acompanharam a ação, entre policiais civis, membros e servidores do Ministérios Públicos de Itapemirim e Presidente Kennedy, bem como a Guarda Municipal de Marataízes e servidores municipais de Marataízes e Itapemirim.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.