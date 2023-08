Policial Civil prende suspeito de roubo a coletivo e recupera celular no ES

Um policial civil, que estava a caminho do trabalho, prendeu em flagrante, na manhã da última quinta-feira (27), um homem de 26 anos que havia roubado um aparelho celular de uma jovem de 17 anos, dentro do transporte coletivo. O suspeito foi contido por populares, no bairro Santo Antônio, em Vitória.

Segundo a PC, o policial se deparou com uma confusão entre populares e, assim que se aproximou, foi informado que o suspeito havia acabado de roubar o aparelho celular de uma adolescente, com grave ameaça, no interior do transporte coletivo. A vítima, que estava no local, reconheceu o homem como suspeito do crime. Ele ainda estava com posse de arma de fogo.

Após consulta, foi constatado que o suspeito já havia sido preso por furto, roubo, ameaça, lesão corporal, injúria, homicídio e posse de drogas. O homem ainda estava portando outro aparelho celular, que também se tratava de roubo. O aparelho foi apreendido e o fato será investigado.

O homem foi autuado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde vai permanecer à disposição da Justiça.