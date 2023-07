Postes pegam fogo em Guaçuí e ruas do centro ficam sem energia

Três postes pegaram fogo em Guaçuí, na manhã desa quinta-feira (20). Segundo informações, o incêndio aconteceu em uma rua do centro da cidade, devido a um curto circuito, depois que um caminhão arrastou cabos de internet e telefonia. No entanto, essa versão não foi confirmada.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter o fogo, nos postes localizados na Rua Emiliana Emery, e parte do centro da cidade ficou sem energia elétrica e internet. Em seguida equipes da EDP e de uma empresa de internet fizeram o serviço de recuperação do que havia sido danificado, para a normalização dos serviços.

Esta não é a primeira vez que postes pegam fogo em Guaçuí. No dia 11 deste mês, a fiação de um poste na Rua Atílio Vivácqua pegou fogo e também precisou da ação dos bombeiros para conter o fogo. Na ocasião, ninguém também soube afirmar porque o incêndio começou.

Recentemente, moradores das ruas próximas à Igreja Matriz de Guaçuí ficaram sem energia e internet, depois que um caminhão arrastou cabos, provocando um curto circuito. No entanto, não há como afirmar se os outros casos também foram provocados por caminhões que excedem o tamanho permitido de carga e passam dentro da cidade.

