Presidente Kennedy: IPTU com desconto de 20% até 31 de agosto

Os proprietários de imóveis de Presidente Kennedy já podem acessar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referentes ao ano de 2023. A Prefeitura disponibilizou o documento de arrecadação no site oficial do município, oferecendo aos contribuintes uma forma rápida e prática de quitar seus tributos.

Para obter o Documento de Arrecadação Municipal (DAM – boleto), basta acessar o site presidentekennedy.es.gov.br, clicar no banner “IPTU 2023” no site da Prefeitura e inserir o número de inscrição, CNPJ ou CPF do proprietário. Com o DAM em mãos, o cidadão pode imprimir o boleto e efetuar o pagamento. Caso alguém encontre dificuldades no processo de emissão online, é possível solicitar o documento através do e-mail [email protected] ou presencialmente na Divisão de Arrecadação Tributária – DAT, localizada na rua Átila Vivacqua, nº 49, centro, com atendimento das 8h às 17h.

Uma opção vantajosa para os proprietários é efetuar o pagamento em cota única até o dia 31 de agosto de 2023, pois assim poderão usufruir de um desconto de 20% sobre o valor total do tributo. Para aqueles que não optarem por essa modalidade, o pagamento pode ser parcelado em até três vezes, facilitando o compromisso financeiro.

O IPTU representa uma das principais fontes de receitas próprias do município. A arrecadação deste imposto possibilita que a Prefeitura invista em melhorias e serviços para a população, beneficiando a todos os munícipes.

As datas de vencimento para a cota única e as parcelas são as seguintes:

Cota única: 31/08/2023;

1ª parcela: 31/08/2023;

2ª parcela: 30/09/2023;

3ª parcela: 31/10/2023.