Presos criminosos que roubaram R$ 500 mil de loja em Cachoeiro

Dois homens envolvidos no roubo à loja de roupas e joias no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta segunda-feira (17), foram presos pouco depois do crime pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campos dos Goytacazes/RJ.

Os criminosos presos estavam em um Volkswagen Voyage, quando foram abordados. No entanto, eles usaram um Volkswagen Virtus para praticar o crime. O prejuízo, segundo a loja, está estimado em R$ 500 mil.

Parte dos produtos roubados foi recuperada. Além de joias em ouro, os homens levaram roupas, mais de R$ 3 mil em dinheiro e os celulares das funcionárias. O terceiro suspeito não foi localizado até o momento.

Os assaltantes presos foram levados para a 134ª Delegacia em Campos dos Goytacazes, onde permanecem à disposição da Justiça.

O crime

Uma loja de roupas e jóias, localizada no bairro Gilberto Machado, no município de Cachoeiro de Itapemirim, foi alvo de três criminosos na tarde desta segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, funcionárias da loja informaram que o prejuízo chega a R$ 500 mil.

Era 14h30 quando três homens que ocupavam um Volkswagen Virtus (placas RJQ5H30) estacionaram em frente à loja e dois deles entraram no estabelecimento. Os dois assaltantes estavam armados. Um deles vestia calças jeans, camisa branca, blazer preto e usava óculos de sol. Enquanto o outro trajava calça de cor clara, blusa de frio preta e boné.

Os criminosos renderam funcionárias e clientes e anunciaram o assalto. Eles fugiram após o roubo levando produtos da loja avaliados em cerca de meio milhão de reais. Após o crime, as vítimas, que estavam muito assustadas, chamaram a Polícia Militar. Equipes fizeram buscas por toda região, mas não localizaram os criminosos, nem mesmo o veículo usado por eles.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.