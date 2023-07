Procon de Anchieta realiza mutirão e ajuda em renegociação de dívidas

O mutirão de negociação de dívidas que começou nessa segunda-feira (24), vai até 11 de agosto. O “Renegocia! ” tem como objetivo auxiliar os endividados a regularizarem suas situações financeiras e buscar soluções para o pagamento de suas dívidas. Esta ação é do Ministério da Justiça e, aqui em Anchieta, é coordenada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

O programa é prioritariamente destinado a pessoas que possuem um nível de endividamento que ultrapassam sua capacidade de pagamento. Mas qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar do mutirão. Não há limites nos valores das dívidas, nem de renda.

O mutirão é para atender consumidores de um modo geral, não somente com dívidas bancárias, mas também para quem deve a lojas e contas de água e de energia.

Para participar do mutirão, os consumidores interessados devem utilizar o portal www.consumidor.gov.br. Presencialmente, o atendimento é no Procon de Anchieta, localizado na Casa do Cidadão, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro, de 8h às 16h.

É obrigatório levar seu documento pessoal, como RG, CPF e Comprovante de Residência, e os contratos das dívidas ou documentos que comprovem o endividamento.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato nos telefones (28) 99256-6750 / 99272-2290 / 99272-5205.