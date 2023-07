Procon de Itapemirim registra 627 atendimentos no 1° semestre de 2023

O município de Itapemirim registrou um aumento de 282,31 % nos atendimentos do Procon no ano de 2023, quando foram contabilizados 627 atendimentos, sendo 274 reclamações e 353 consultas/orientações jurídicas. No mesmo período do ano passado foram prestados 164 atendimentos, um total de 102 reclamações e 62 consultas.

O órgão que presta atendimento voltado para a defesa dos direitos dos consumidores elencou ainda o top 4 do ranking de reclamações:

1º – Telecomunicações com 103 reclamações;

2º – Serviços Financeiros, que totaliza 74 reclamações, sendo a maior parte desses atendimentos referentes a empréstimos sem autorização do cliente, que em sua maioria é idoso.

3º – Demais Serviços/Produtos com 63 reclamações.

4º – Água, Energia e gás com apenas 34 reclamações.

Das 274 reclamações do 1° semestre de 2023, foram solucionados 241 casos e 33 estão em fase de tratativas.

Como acionar o Procon?

O consumidor que desejar receber atendimento do Procon deverá comparecer ao órgão, munido de: comprovante de residência, documento de identidade com foto e comprovante do fundamento da reclamação (nota fiscais, números de protocolos de contato com o fornecedor, etc).

O Procon de Itapemirim realiza atendimento ao público das 8h às 16h, na “Casa do Cidadão”, situada na rua Padre Leandro, nº 78.

Dúvidas podem ser esclarecidas também pelos telefones: (28) 99938-7208 e (28) 3529-6550.

A Política Nacional de Relações de Consumo, os Direitos Básicos do Consumidor, bem como as responsabilidades sobre os fatos, estão amparados no Código de Defesa do Consumidor – LEI Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm)