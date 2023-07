Projeto de Guaçuí vai distribuir mais 650 mudas de ipê

A Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), de Guaçuí, vai realizar a distribuição de 650 mudas de ipê, na próxima quarta-feira (26), na oitava fase do Projeto Troca Sustentável. A ação será realizada na Praça do Meio Ambiente, no bairro Quincas Machado, das 9 às 16 horas.

Para conseguir pegar as mudas de ipê, a pessoa precisar levar, até a praça, 20 latinhas de alumínio ou um litro de óleo de cozinha usado. Nas sete fases do projeto realizadas até agora, já foram disponibilizadas 2.250 mudas e recolhidas 37.380 latinhas de alumínio. Além de 301 litros de óleo de cozinha usados. As latinhas foram encaminhadas para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do município.

Conforme informa a Semmam, o Projeto Troca Sustentável visa envolver a sociedade em geral, por meio de uma educação ambiental na prática, para dois grandes desafios. Um deles é o aumento da cobertura vegetal, nas áreas urbana e rural. Principalmente, em áreas degradadas e de nascentes. Assim como estimular o descarte correto do lixo, por intermédio da reciclagem. O objetivo é diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental e gerando renda para Associação de Catadores.

A Semmam destaca que o projeto Troca Sustentável foi finalista, em dezembro de 2019, do Prêmio Boas Práticas “Senador Gerson Camata”, na categoria Cidade para as Pessoas. Iniciativa promovida pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes). O projeto ainda alcançou o terceiro lugar no Prêmio Biguá de Sustentabilidade e, recentemente, recebeu a Medalha “Paulo Vinha” que homenageia pessoas e projetos que se destacam na valorização do meio ambiente, dos recursos naturais e na luta pela preservação da biodiversidade.

Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone da Semmam: (28)3553-2462.