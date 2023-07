Saiba quais são as 50 cidades mais perigosas do Brasil

O Anuário de Segurança Pública liberou diversos levantamentos absurdos sobre vários temas, como abuso de vulneráveis, taxa de mortalidade feminina ocasionada por feminicidio e muitos outros.

Dados do anuário mostram quais são as 50 cidades mais violentas do Brasil com população acima de 100 mil habitantes referente ao ano de 2022. A lista tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais, chamadas de MVIs no nome técnico, divulgadas pelas secretarias de segurança pública de cada estado brasileiro.

Confira:

Município Estado Taxa de mortes violentas (2022) 1 Jequié BA 88,8 2 Santo Antônio de Jesus BA 88,3 3 Simões Filho BA 87,4 4 Camaçari BA 82,1 5 Cabo de Santo Agostinho PE 81,2 6 Sorriso MT 70,5 7 Altamira PA 70,5 8 Macapá AP 70,0 9 Feira de Santana BA 68,5 10 Juazeiro BA 68,3 11 Teixeira de Freitas BA 66,8 12 Salvador BA 66,0 13 Mossoró RN 63,5 14 Ilhéus BA 62,1 15 Itaituba PA 61,6 16 Itaguaí RJ 61,6 17 Queimados RJ 61,2 18 Luís Eduardo Magalhães BA 56,5 19 Eunápolis BA 56,3 20 Santa Rita PB 56,0 21 Maracanaú CE 55,9 22 Angra dos Reis RJ 55,5 23 Manaus AM 53,4 24 Rio Grande RS 53,2 25 Alagoinhas BA 53,0 26 Marabá PA 51,8 27 Vitória de Santo Antão PE 51,5 28 Itabaiana SE 51,2 29 Caucaia CE 51,2 30 São Lourenço da Mata PE 50,3 31 Santana AP 49,4 32 Paragominas PA 49,3 33 Patos PB 47,5 34 Paranaguá PR 47,3 35 Parauapebas PA 46,9 36 Macaé RJ 46,7 37 Caxias MA 46,5 38 Parnaíba PI 46,3 39 Garanhuns PE 44,9 40 São Gonçalo do Amarante RN 44,9 41 Alvorada RS 44,8 42 Jaboatão dos Guararapes PE 44,6 43 Duque de Caxias RJ 44,3 44 Almirante Tamandaré PR 44,2 45 Castanhal PA 44,2 46 Campo Largo PR 43,3 47 Porto Velho RO 42,1 48 Ji-Paraná RO 41,8 49 Belford Roxo RJ 41,8 50 Marituba PA 41,6

Os crimes de homicídio doloso (-1,7%) e latrocínio (-15,3%) apresentaram diminuição de 2021 para 2022, enquanto as lesões corporais seguidas de morte (18%) e os assassinatos de policiais (30%) cresceram no mesmo período.