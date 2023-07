Seca e ciclo pecuário: é hora de planejar o futuro do rebanho

Manejo, melhoramento genético, sanidade, nutrição e bem-estar animal. Esses são os pilares da pecuária de qualidade e preceitos que têm sido levados em conta pelos produtores capixabas. A evolução do setor no Espírito Santo gera um círculo virtuoso. O cuidado e o planejamento reduzem a mortalidade e a aplicação de antibiótico e anti-inflamatórios, que geram carnes de mais qualidade e, conforme as regras do mercado, com melhores preços.

No Brasil, 80% do gado é de corte. E, dentro desses 80%, 85% são da raça Nelore. Levando-se em conta corte e leite, são 220 milhões de cabeças no país. O Espírito Santo responde por apenas 1% disso tudo, ou 2,2 milhões de cabeças. Apesar de um rebanho pequeno, há um trabalho ferrenho para se fazer mais com menos.

